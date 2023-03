Roma | gigantesco incendio di rifiuti e materiale di risulta | a rischio un capannone FOTO

(Di domenica 26 marzo 2023) Un devastanteè scoppiato nella serata di oggi, 26 marzo, a, in via Polense, all’altezza del km 22.400. Il rogo è divampato in una distesa die materiali di, a ridosso di un. Le fiamme, altissime, hanno lambito il. Sul posto, inviate dalla sala operativa del comando di, dalle ore 20,45 sono arrivate le squadre 18/A e 10/A, con il supporto di due autobotti, il carro/schiuma e il carro autoprotettori. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri. Non si conoscono ancora le cause dell’. Sul posto anche le forze dell’ordine. su Il Corriere della Città.

