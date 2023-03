E' l'intervista rilasciata da Zaniolo alla Gazzetta al centro delle discussioni a Radio Radio. Il commento più efficace è quello di Fabrizio, che dice Poi si passa a Mourinho... o tra Ursula von der Leyen e Charles Michel ) e come in questa situazioneabbia conquistato ... così si ricordano gliconfronti tra il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e il ..., 20 mar. La visita del presidente cinese Xi Jinping in Russia iniziata oggi, oltre ad avere lo ... Cina e URSS si trovarono su fronti diversi e i rapporti divennero, resi ancora piu' duri ...

Roma, Aspri: Zaniolo ha detto cose non veritiere | Top News Sportevai.it

Nasceva 119 anni fa il primo uomo che vestì la fascia in giallorosso. Calciatore superbo e amante del poker e delle corse, con “Fuffo” un legame unico ...Il sindaco di Roma presenta un "piano da 1.500 unità per affrontare le sfide del futuro". Si dovranno occupare delle centinaia di pratiche legate ai cantieri da realizzare con i fondi del Pnrr e del G ...