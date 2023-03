Roma | Abraham sempre più in crisi | ora il preferito è Belotti

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 marzo 2023) Cambiano le gerarchie per l’attacco di José Mourinho in casa: Andreasupera, la situazione Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriera della Sera, sarebbe ormai definitivo il cambio di gerarchie in casatra Tammyed il gallo. Mourinho sarebbe infatti deluso dalla stagione dell’inglese. Per l’ex Torino si tratta di una chance importante per far scattare il rinnovo biennale legato a risultati collettivi e individuali. L’inglese, dopo una prima stagione da sogno in giallorosso, è invece chiamato a reagire. L'articolo proviene da Calcio News 24.