Rocco Papalaeo “Scordato” e il debutto di Giorgia da attrice

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 26 marzo 2023)Papaleo torna dietro la macchina da presa con "", presentato in anteprima Bifest di Bari e dal 13 aprile nei cinema. E in quest'avventura ha coinvolto, al suo esordio nel cinema. Lui interpreta un mite accordatore di pianoforti tormentato da dolori alla schiena, che cambia quando incontra un'affascinante fisioterapista che gli diagnostica una contrattura "emotiva" e gli chiede di portarle una sua foto da giovane. L'insolita richiesta lo spingerà a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita."Tu, da lucano, tendi sempre un po' a sminuirti, a dire meno, invece è un film dove c'è tutto - racconta- ci sei tu che hai un'interpretazione eccezionale, perché ci sono tutte le tue sfaccettature, perché c'è la parte quella che ti fa ridere ma c'è quella anche che ti commuove, quella ...