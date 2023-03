Roccella | con Gpa scelta ovociti assume connotazioni razziste

(Di domenica 26 marzo 2023) "Si sceglie la donna che dà l'ovocita secondo i classici criteri: alta, bella, bionda, in genere una donna dell'Est. Siamo alla selezione della razza? Assolutamente, le donne nere costano molto meno ...

Eugeniatorna a parlare di maternità surrogata. Ospite del programma Zona Bianca su Rete 4, la ...connotazioni evidentemente razziste. Il costo dell'operazione è molto alto ma alle donne ...Poi la donna che affitta l'utero viene selezionataaltri criteri e ad essa va una cifra ... Lo ha detto il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia, a Zona ...... la donna deve essere alta, bella, bionda, generalmente è dell'Est ", continua, "l 'ovocita di una donna nera costa molto meno di una donna bianca ,connotazioni evidentemente razziste. ...

"Ci sono delle fiere, si può scegliere tutto", ha detto la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità ...stanno riconoscendo i figli di coppie omogenitoriali nati all’estero con fecondazione eterologa. “C’è la trascrizione per il padre biologico – argomenta Roccella – per il secondo genitore la Corte di ...