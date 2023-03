Roccabascerana | incendiate tre auto in una casa disabitata

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutonella notte trein un’area periferica del Comune della Valle caudina irpina. Le vetture, distanziate l’una dall’altra da alcuni metri, erano in sosta perché inservibili nei pressi di un’abitazione. Il fuoco ha avvolto una Fiat Punto vecchio modello, una Lancia Y vecchio modello e un’Opel Corsa anch’essa non più marciante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea per spegnere il rogo. Sono ora in corso gli accertamenti da parte dei caschi rossi per capire cosa abbia prodotto l’incendio, ma il fatto che le tre vetture fossero parcheggiate ad una discreta distanza l’una dall’altra lascerebbe supporre un atto doloso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.