Robert Lee Frost, uno dei più grandi poeti americani (Di domenica 26 marzo 2023) Il 26 Marzo 1874 a San Francisco, nacque il poeta Robert Lee Frost. Egli è riconosciuto come uno dei più importanti poeti americani, oltre che come traduttore e drammaturgo. Nella sua vita si vide assegnare una laurea ad honorem dalla celebre università di Harvard. In totale ricevette più di quaranta lauree in giro per il mondo; tra gli "elargitori" anche gli atenei di Cambridge, Oxford e Princeton. "La poesia è quando un'emozione ha trovato il suo pensiero e il pensiero ha trovato le parole". Robert Lee Frost Robert Lee Frost nacque in California da Isabelle, una donna scozzese, e William, un giornalista del "San Francisco Evening Bulletin". Nel 1885 morì suo padre e si trasferì a Lawrence, in Massachusetts.

