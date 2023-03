Rivoluzione Rai, chi va e chi resta: cosa cambia a La7 (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di cambiamenti in casa Rai: tempo di rivoluzioni e veri e propri terremoti, dal momento in cui starebbero per cambiare diverse carte in tavola. Dall’indiscrezione su Massimo Giletti all’addio di Fabio Fazio, dalla sostituzione di Serena Bortone fino a Myrta Merlino, qualcosa cambierà. Sì, anche a La7: tutte le indiscrezioni, compresa quella di Pino Insegno alla conduzione di Sanremo 2024. Rivoluzione Rai: cosa sta succedendo Le voci sulla Rai negli ultimi giorni corrono veloci: quando Carlo Fuortes lascerà il timone (probabilmente) al duo Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, naturalmente ci sarà un cambiamento. Fisiologico, come è giusto che sia, ma che è destinato a scuotere gli spettatori, ormai abituati ai volti dei personaggi di punta, come Serena Bortone, Fabio Fazio, Alberto ... Leggi su dilei (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo dimenti in casa Rai: tempo di rivoluzioni e veri e propri terremoti, dal momento in cui starebbero perre diverse carte in tavola. Dall’indiscrezione su Massimo Giletti all’addio di Fabio Fazio, dalla sostituzione di Serena Bortone fino a Myrta Merlino, qualcambierà. Sì, anche a La7: tutte le indiscrezioni, compresa quella di Pino Insegno alla conduzione di Sanremo 2024.Rai:sta succedendo Le voci sulla Rai negli ultimi giorni corrono veloci: quando Carlo Fuortes lascerà il timone (probabilmente) al duo Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, naturalmente ci sarà unmento. Fisiologico, come è giusto che sia, ma che è destinato a scuotere gli spettatori, ormai abituati ai volti dei personaggi di punta, come Serena Bortone, Fabio Fazio, Alberto ...

