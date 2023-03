Rischio escalation Putin alza il tiro 'Schiero in Bielorussia i missili nucleari' (Di domenica 26 marzo 2023) La risposta del presidente russo dopo il caso uranio impoverito 'Dal primo luglio un deposito speciale per le armi tattiche. Produrremo altri 1.600 tank, ne avremo il triplo delle forze di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) La risposta del presidente russo dopo il caso uranio impoverito 'Dal primo luglio un deposito speciale per le armi tattiche. Produrremo altri 1.600 tank, ne avremo il triplo delle forze di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “È il segno della partecipazione sempre più attiva dell’Italia nel conflitto”: soldati in Italia, #Conte preoccupat… - sankarahh : @MarcoFattorini Putin risponde alle nuove armi nucleari USA in trasferimento in Italia, Germania e Olanda. Le B61-1… - oscarvalle1984 : RT @ultimenotizie: 'Non riteniamo che la soluzione sia continuare a perseguire questa strategia militare fondata sull’escalation con armi s… - Dom90Vit : @putino Com'è quella storia che dicevate? Non c'è rischio di escalation militare nucleare? Pian piano arriviamo a… - paada3 : RT @csirt_it: Risolta una vulnerabilità con gravità “alta” nel prodotto #Malwarebytes per Windows Rischio: ?? Tipologia: ?? Privilege Esca… -