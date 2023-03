Rinnovi Napoli, la dirigenza è al lavoro per blindare due titolarissimi (Di domenica 26 marzo 2023) Quale momento migliore se non quello della sosta per le nazionali per lavorare ai Rinnovi di contratto in casa Napoli? La dirigenza azzurra si è mossa parecchio su questo fronte ultimamente, confermando la volontà di voler puntare con forza su questo gruppo. Dopo i Rinnovi di Meret, Zerbin, Anguissa e Lobotka, Giuntoli non vuole fermarsi ed è al lavoro per blindare gli altri fedelissimi di mister Spalletti. Giuntoli e Spalletti Come riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino”, i prossimi due titolarissimi pronti a rinnovare sono Rrahmani e capitan Di Lorenzo. Per il primo, in scadenza di contratto nel 2024, c’è la volontà da entrambe le parti di continuare insieme e a fine stagione ci sarà un incontro tra società e agente per limare i dettagli sul ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 marzo 2023) Quale momento migliore se non quello della sosta per le nazionali per lavorare aidi contratto in casa? Laazzurra si è mossa parecchio su questo fronte ultimamente, confermando la volontà di voler puntare con forza su questo gruppo. Dopo idi Meret, Zerbin, Anguissa e Lobotka, Giuntoli non vuole fermarsi ed è alpergli altri fedelissimi di mister Spalletti. Giuntoli e Spalletti Come riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino”, i prossimi duepronti a rinnovare sono Rrahmani e capitan Di Lorenzo. Per il primo, in scadenza di contratto nel 2024, c’è la volontà da entrambe le parti di continuare insieme e a fine stagione ci sarà un incontro tra società e agente per limare i dettagli sul ...

