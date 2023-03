Rihanna, un uomo va a casa sua per chiederle di sposarlo: arrestato e poi rilasciato (Di domenica 26 marzo 2023) Ha viaggiato dal South Carolina alla California, l'uomo che alcune ore fa ha tentato di entrare nell'abitazione di Rihanna per proporsi in matrimonio. Leggi su comingsoon (Di domenica 26 marzo 2023) Ha viaggiato dal South Carolina alla California, l'che alcune ore fa ha tentato di entrare nell'abitazione diper proporsi in matrimonio.

