ROMA - "È sveglio" . Così Roberto Mancini ha definito nei giorni scorsi l'attaccante del Tigre pescato in Argentina, capace di segnare al debutto con l'Italia nel match di qualificazione a Euro 2024 ...(Dall'88' Gianluca SCAMACCA SV ) Domenico BERARDI 5 - Parte bene poi si. Troppo evanescente ... Mateo6.5 - Nel primo tempo non la prende praticamente mai vede poco, inghiottito da Stones ...

Retegui spegne le polemiche: canta l'inno di Mameli prima di Malta-Italia Corriere dello Sport

I problemi, purtroppo, sono tanti altri. E, piuttosto, Retegui può forse aiutarci a risolverne qualcuno. "Inutile". "C'era bisogno di andarlo a pescare in Argentina". "Non era meglio Scamacca". "Non ...I Tre Leoni tornano a vincere in Italia dopo più di 60 anni. Gli azzurri cedono il passo nell’esordio delle qualificazioni ad Euro 2024 sotto i colpi di Rice e Kane, i migliori in campo. La rete di Re ...