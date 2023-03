Vai agli ultimi Twett sull'argomento... darioderrico : RT @Gazzetta_it: Retegui ci ha preso gusto. Ma contro Malta l'Italia non entusiasma e vince 2-0 - sportli26181512 : Retegui ci ha preso gusto. Ma contro Malta l'Italia non entusiasma e vince solo 2-0: Retegui ci ha preso gusto. Ma… - Gazzetta_it : Retegui ci ha preso gusto. Ma contro Malta l'Italia non entusiasma e vince 2-0 - AfacciaA : Ma #Retegui ha preso la 19, di quel coglione di Bonucci. #MaltaItalia - gianpaoloudin : Ma questi due “telecronisti”, che stanno ad analizzare al microscopio le giocate di #Retegui, cosa vogliono? È stat… -

Missione compiuta. L'Italia riparte dopo il k.o. di Napoli con l'Inghilterra. A Malta gli azzurri di Mancini non si complicano la vita chiudendo la gara con un buon primo tempo. È ancora(2 gol in due presenze) a metterci la firma: angolo di Tonali e colpo di testa vincente dell'italo - argentino dopo un quarto d'ora. Il raddoppio, al 27', è merito di Pessina che raccoglie un ...La scelta del CT Roberto Mancini di puntare sull'oriundo Mateocontinua a far discutere. Andrea Petagna, attaccante italiano, si è detto dispiaciuto di non essere mai statoin considerazione. Italia: Mancini sotto attacco, anche Petagna non ci sta . ...... infliggendo la prima sconfitta a Mladen Krstaji da quando a luglio hale redini della ... Mateo, alla sua prima presenza in azzurro, riapre la partita con una conclusione al volo poco dopo ...

Le pagelle di Malta-Italia, gara valida per la 2a giornata di qualificazioni per gli Europei del 2023 in Germani ...Nella seconda partita del Gruppo C delle qualificazioni ad Euro 2024, l'Italia vince a Malta 2-0. Al quarto pallone toccato, alla prima occasione a disposizione: Mateo Retegui con un colpo di testa ha ...