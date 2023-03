Regge il muro del Napoli United: Albanova, pari amaro a Mugnano (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMugnano di Napoli (Na) – L’Albanova non riesce a superare l’ostacolo Napoli United. Al Vallefuoco di Mugnano finisce 1 a 1, con i biancazzurri che scivolano a meno sei dall’Ischia capolista. Alla squadra di Ciaramella non bastano una prova di qualità e l’assedio nell’ultima mezz’ora per inanellare quella che sarebbe stata l’ottava vittoria consecutiva. E’ il risultato utile numero diciassette: un intero girone senza mai perdere. Tuttavia il secondo posto è minacciato dal Casoria che, impegnato domani in casa contro il Villa Literno, potrebbe sopravanzare di un punto i biancazzurri con una vittoria. LA PARTITA – Ciaramella deve fare a meno di Granato infortunato, in attacco torna Mascolo dal 1’. La gara è subito combattuta, con i padroni di casa che rispondono ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutidi(Na) – L’non riesce a superare l’ostacolo. Al Vallefuoco difinisce 1 a 1, con i biancazzurri che scivolano a meno sei dall’Ischia capolista. Alla squadra di Ciaramella non bastano una prova di qualità e l’assedio nell’ultima mezz’ora per inanellare quella che sarebbe stata l’ottava vittoria consecutiva. E’ il risultato utile numero diciassette: un intero girone senza mai perdere. Tuttavia il secondo posto è minacciato dal Casoria che, impegnato domani in casa contro il Villa Literno, potrebbe sopravanzare di un punto i biancazzurri con una vittoria. LA PARTITA – Ciaramella deve fare a meno di Granato infortunato, in attacco torna Mascolo dal 1’. La gara è subito combattuta, con i padroni di casa che rispondono ...

