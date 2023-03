Record di sbarchi in Italia, sono oltre 3.000 i migranti arrivati dalla Tunisia (Di domenica 26 marzo 2023) Con la Tunisia in crisi sia a livello economico che politico, si sta assistendo a un Record di sbarchi in Italia: sono oltre 3.000, infatti, i migranti giunti nel Paese nelle ultime 24 ore. Una forte impennata, poi, riguarda anche il numero di naufragi e di vittime registrate al largo del Paese magrebino. Sul tema dell’immigrazione, è tornato a esprimersi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha puntato il dito contro l’opinione pubblica Italiana, accusata di incoraggiare il fenomeno. nelle ultime 24 ore All’hotspot di Lampedusa sono presenti 2.497 migranti. Circa 300 persone sono in lista per il trasferimento dai padiglioni di contrada Imbriacola verso il porto: qui, saliranno a bordo di un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 marzo 2023) Con lain crisi sia a livello economico che politico, si sta assistendo a undiin3.000, infatti, igiunti nel Paese nelle ultime 24 ore. Una forte impennata, poi, riguarda anche il numero di naufragi e di vittime registrate al largo del Paese magrebino. Sul tema dell’immigrazione, è tornato a esprimersi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha puntato il dito contro l’opinione pubblicana, accusata di incoraggiare il fenomeno. nelle ultime 24 ore All’hotspot di Lampedusapresenti 2.497. Circa 300 personein lista per il trasferimento dai padiglioni di contrada Imbriacola verso il porto: qui, saliranno a bordo di un ...

