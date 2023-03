Recensione EZVIZ BC2 | piccolissima ma che qualità!

Leggi su tuttotek

(Di domenica 26 marzo 2023) In questaanalizzeremo la videocamera per interniBC2è un marchio che abbiamo avuto l’opportunità di conoscere approfonditamente sulle nostre pagine, grazie alla sua notevole presenza nel mondo dei sistemi di sicurezza smart. Da tempo, infatti,è diventato uno dei brand più famosi nel settore della sicurezza domestica, offrendo soluzioni di monitoraggio video affidabili e convenienti. Con il modello BC1C abbiamo già avuto la possibilità di testare una videocamera di sicurezza senza fili progettata per l’uso esterno, mentre questa volta siamo entusiasti di poter esplorare in dettaglio laBC2, una mini-videocamera di sicurezza pensata specificamente per essere posizionata in ambienti indoor. Grazie alla sua tecnologia avanzata e alle sue funzionalità innovative, ...