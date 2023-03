Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - ZZiliani : A pochi giorni dall'udienza preliminare del processo penale per l'Inchiesta Prisma, alcune cose di cui nessuno parl… - Gaucho_RN : @luchino_saltato Frattesi potrebbe giocare nel Real Madrid? No, quindi nemmeno al Milan - edicolasportiva : Real Madrid, deciso il futuro di Hazard: ecco cosa succederà - sportli26181512 : Real Madrid, deciso il futuro di Hazard: ecco cosa succederà: Eden Hazard resterà al Real Madrid fino al 2024 quand… -

Una trattativa che si è presentava complicata fin dall'inizio e si sarebbe conclusa in modo negativo per il club bavarese, col calciatore libero di andarsene alal termine della stagione. ...Tegola importante per il Belgio : Thibaut Courtois si è infortunato all'adduttore e non sarà disponibile, dunque, per l'amichevole dei Diavoli Rossi contro la Germania . Il portiere del, così, ha abbandonato il ritiro della sua Nazionale ed è tornato in Spagna per i test necessari, anche se il problema non sembra di estrema gravità: salvo complicanze, infatti, Courtois ...... il presidente della Federcalcio verdeoro Ednaldo Rodrigues 'conferma' i rumor che vorrebbero il tecnico emiliano ex Juventus, Milan, Chelsea, Bayern e Psg, attualmente alla guida del, ...

Il retroscena di Denis: "Mi voleva il Real Madrid, rifiutai per restare a Napoli" Tutto Napoli

Eden Hazard resterà al Real Madrid fino al 2024 quando andrà in scadenza di contratto e deciderà la sua prossima squadra. Lo scrive OkDiario.