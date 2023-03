(Di domenica 26 marzo 2023) Il balordo ha minacciato con un coltello la cassiera del bazar di via Cavallotti ed è scappato con 500 euro. Poco dopo è stato bloccato in via Magnolfi

Il balordo ha minacciato con un coltello la cassiera del bazar di via Cavallotti ed è scappato con 500 euro. Poco dopo è stato bloccato in via Magnolfi... il secondo indagato, pur non partecipando attivamente alla, sarebbe intervenuto subito dopo, apparentemente per aiutare la signora, ma, di fatto, per ostacolare l'del suo ...

Rapina e inseguimento in pieno giorno alla stazione del Serraglio LA NAZIONE

E’ stata una giornata davvero movimentata, cominciata a mezzogiorno con la rapina messa a segno al negozio "Magia", a gestione cinese, di via Cavallotti, e finita poco dopo le 17 con il rocambolesco ...L'uomo sospettato di essere l'autore della rapina è stato fermato invece in via Irnerio. Dei tre giovani protagonisti del secondo episodio invece non vi è rimasta traccia, anche se un tatuatore nei ...