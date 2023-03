Raf | chi è il cantante e marito di Gabriella Labate | età | carriera | canzoni | oggi | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 marzo 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento della domenica pomeriggio con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti di, per lo spazio dedicato alla musica, anche la showgirl, che si racconterà a cuore aperto: dallaall’amore per il, il notoRaf. I due saranno in studio e tra una canzone e l’altra parleranno del loro grande legame. View this post onA post shared by Raf (@rafriefoli) Dagli esordi al debutto del cantautore Raf Raf, all’anagrafe Raffaele Riefoli, è nato a Margherita di Savoia il 29 settembre del 1959 ed è un noto cantautore italiano. Sappiamo che giovanissimo, a 17 anni, si è trasferito a Firenze, ...