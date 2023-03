“Questo è un incubo”. Milly Carlucci, risveglio choc: la notizia è ufficiale (Di domenica 26 marzo 2023) Milly Carlucci, la brutta notizia arriva questa mattina. Lo show della conduttrice italiana Il Cantante Mascherato è giunto alla quarta edizione e nel corso della seconda puntata è veramente successo di tutto. Un successo fuori discussione, ma per chi conosce le regole della televisione, le sorprese possono restare sempre in agguato. Curiosi di conoscere i risultati della sfida di ascolti Auditel? Il guanto di sfida è stato lanciato tra due colossi del piccolo schermo. Milly Carlucci perde la sfida di ascolti Auditel. Ebbene si, la seconda puntata de Il Cantante Mascherato non si aggiudica il primo posto sul podio. L’appuntamento del sabato sera italiano ha visto schierarsi da un lato lo show di Milly e dall’altro Amici 22 di Maria De Filippi. La sfida relativa agli ascolti tv di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 marzo 2023), la bruttaarriva questa mattina. Lo show della conduttrice italiana Il Cantante Mascherato è giunto alla quarta edizione e nel corso della seconda puntata è veramente successo di tutto. Un successo fuori discussione, ma per chi conosce le regole della televisione, le sorprese possono restare sempre in agguato. Curiosi di conoscere i risultati della sfida di ascolti Auditel? Il guanto di sfida è stato lanciato tra due colossi del piccolo schermo.perde la sfida di ascolti Auditel. Ebbene si, la seconda puntata de Il Cantante Mascherato non si aggiudica il primo posto sul podio. L’appuntamento del sabato sera italiano ha visto schierarsi da un lato lo show die dall’altro Amici 22 di Maria De Filippi. La sfida relativa agli ascolti tv di ...

