"Questa è una vergogna": Gasparri sgancia il siluro contro le Ong (e le toghe) (Di domenica 26 marzo 2023) Maurizio Gasparri mette nel mirino i giudici che perseverano nel processo contro Matteo Salvini per il caso Open Arms. Il senatore di Forza Italia fa una riflessione mettendo in dubbio lo stesso procedimento a carico del ministro delle Infrastrutture: "Ha pienamente ragione Salvini. Ho seguito, come presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato e come relatore della vicenda Open Arms, ogni dettaglio. Salvini non ha ragione, ha straragione. È incredibile che la Magistratura abbia disposto un processo su una vicenda in cui Salvini ha applicato le leggi, si è avvalso delle sue facoltà, ha tutelato il Paese e ha contrastato le Ong che spalleggiano i trafficanti. Il processo andrebbe fatto alle Ong e a tutti coloro che moltiplicano i viaggi e quindi le morti nel Mediterraneo". Poi Gasparri parla delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Mauriziomette nel mirino i giudici che perseverano nel processoMatteo Salvini per il caso Open Arms. Il senatore di Forza Italia fa una riflessione mettendo in dubbio lo stesso procedimento a carico del ministro delle Infrastrutture: "Ha pienamente ragione Salvini. Ho seguito, come presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato e come relatore della vicenda Open Arms, ogni dettaglio. Salvini non ha ragione, ha straragione. È incredibile che la Magistratura abbia disposto un processo su una vicenda in cui Salvini ha applicato le leggi, si è avvalso delle sue facoltà, ha tutelato il Paese e ha contrastato le Ong che spalleggiano i trafficanti. Il processo andrebbe fatto alle Ong e a tutti coloro che moltiplicano i viaggi e quindi le morti nel Mediterraneo". Poiparla delle ...

