Quell’irresistibile voglia di distruggere gli altri | ecco le 3 tipologie di odiatori

(Di domenica 26 marzo 2023) Come può un perdente così guadagnare così tanti soldi? Deve averla data a qualcuno per essere riuscita a ottenere quel lavoro. Mettiti a dieta, palla di lardo, sei un cesso impresentabile. Idiota, te la sei meritata la morte. Queste alcune tra le frasi più “educate” che si trovano quotidianamente nei commenti in rete. I social non hanno fatto altro che sdoganare e amplificare un odio che avevamo già dentro, lasciandolo libero nella sua tossicità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

