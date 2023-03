Quarta sconfitta, per il San Donato Tavarnelle è notte fonda (Di domenica 26 marzo 2023) I chiantigiani vanno vantaggio e poi si spengono. Vani i 20 minuti finali giocati con la testa, il Gubbio porta a casa i tre punti Leggi su lanazione (Di domenica 26 marzo 2023) I chiantigiani vanno vantaggio e poi si spengono. Vani i 20 minuti finali giocati con la testa, il Gubbio porta a casa i tre punti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoPompilii : RT @quindicizero: MATTEO ANCORA FUORI ALL'ESORDIO! ? Continua il periodo nero di Matteo Berrettini, che perde in due set entrambi finiti a… - laalcolizzata1 : RT @quindicizero: MATTEO ANCORA FUORI ALL'ESORDIO! ? Continua il periodo nero di Matteo Berrettini, che perde in due set entrambi finiti a… - anxstennisboy : RT @quindicizero: MATTEO ANCORA FUORI ALL'ESORDIO! ? Continua il periodo nero di Matteo Berrettini, che perde in due set entrambi finiti a… - quindicizero : MATTEO ANCORA FUORI ALL'ESORDIO! ? Continua il periodo nero di Matteo Berrettini, che perde in due set entrambi fi… - infoitsport : quarta sconfitta per le azzurre -