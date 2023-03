Quante posizioni sta guadagnando Lorenzo Sonego nel ranking ATP? Le proiezioni a Miami (Di domenica 26 marzo 2023) Due vittorie importanti, quelle contro Dominic Thiem e Daniel Evans, e Lorenzo Sonego si trova con la possibilità di far bene in quel di Miami. Certo, dopo i successi sull’austriaco (o meglio sulla sua attuale versione, nemmeno parente di quella di forza da vincitore Slam) e sul britannico arriva un altro ostacolo pesante. Ed è quello rappresentato dall’americano Frances Tiafoe, numero 12 del seeding, ma anch’egli evidentemente non al suo massimo, come la fatica fatta per battere il giapponese Yosuke Watanuki dimostra (evidentemente Miami non è Indian Wells, almeno per il momento). ATP Miami 2023, Lorenzo Sonego rimonta Daniel Evans e approda al terzo turno La prossima sfida di Sonego sarà importante anche in chiave ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Due vittorie importanti, quelle contro Dominic Thiem e Daniel Evans, esi trova con la possibilità di far bene in quel di. Certo, dopo i successi sull’austriaco (o meglio sulla sua attuale versione, nemmeno parente di quella di forza da vincitore Slam) e sul britannico arriva un altro ostacolo pesante. Ed è quello rappresentato dall’americano Frances Tiafoe, numero 12 del seeding, ma anch’egli evidentemente non al suo massimo, come la fatica fatta per battere il giapponese Yosuke Watanuki dimostra (evidentementenon è Indian Wells, almeno per il momento).2023,rimonta Daniel Evans e approda al terzo turno La prossima sfida disarà importante anche in chiave ...

