Quando torna la Serie A? Programma e orari prossima giornata: c’è Napoli-Milan (Di domenica 26 marzo 2023) La pausa nazionali è ai saluti e la Serie A si appresta a tornare protagonista. Sabato 1 aprile è in Programma il via alla ventottesima giornata con i tre anticipi: Cremonese-Atalanta, Inter-Fiorentina e Juventus-Hellas Verona. Domenica sarà poi il turno di Bologna-Udinese alle 12:30. Poi Monza-Lazio e Spezia-Salernitana alle 15:00. Alle 18:00 la Roma ospiterà la Sampdoria, mentre alle 20:45 il gran finale di domenica con Napoli-Milan, big match tra la dominatrice del campionato e la campione d’Italia in carica. Quasi un passaggio di consegne, prima del lunedì che lascerà la scena a Empoli-Lecce e Sassuolo-Torino. Sabato 1 aprile Ore 15:00, Cremonese-Atalanta (DAZN) Ore 18:00, Inter-Fiorentina (DAZN) Ore 20:45, Juventus-Hellas Verona (DAZN/SKY) Domenica 2 aprile Ore 12:30, ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) La pausa nazionali è ai saluti e laA si appresta are protagonista. Sabato 1 aprile è inil via alla ventottesimacon i tre anticipi: Cremonese-Atalanta, Inter-Fiorentina e Juventus-Hellas Verona. Domenica sarà poi il turno di Bologna-Udinese alle 12:30. Poi Monza-Lazio e Spezia-Salernitana alle 15:00. Alle 18:00 la Roma ospiterà la Sampdoria, mentre alle 20:45 il gran finale di domenica con, big match tra la dominatrice del campionato e la campione d’Italia in carica. Quasi un passaggio di consegne, prima del lunedì che lascerà la scena a Empoli-Lecce e Sassuolo-Torino. Sabato 1 aprile Ore 15:00, Cremonese-Atalanta (DAZN) Ore 18:00, Inter-Fiorentina (DAZN) Ore 20:45, Juventus-Hellas Verona (DAZN/SKY) Domenica 2 aprile Ore 12:30, ...

