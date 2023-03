Quando torna in campo Raspadori? Notizia in vista della possibile data del rientro (Di domenica 26 marzo 2023) A Castel Volturno gli infortunati proseguono senza sosta il loro lavoro verso il recupero. In primis Raspadori, ormai out da oltre un mese, sembra sempre più vicino al rientro. L’obiettivo sarebbe quello di essere convocato per il Milan, prima sfida alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Stesso obiettivo anche per Diego Demme, protagonista nelle ultime settimane di sole sedute in palestra. Infortuni, Raspadori e Demme ci saranno contro il Milan? Come riportato dal Corriere dello Sport, i due giocatori del Napoli hanno avuto finalmente modo di riassaggiare il campo, compiendo un piccolo passo verso il recupero completo. Raspadori Recupero DemmeVelocità, conclusioni in porta e partitella finale. Questo il resoconto della seduta d’allenamento a cui entrambi i giocatori ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 marzo 2023) A Castel Volturno gli infortunati proseguono senza sosta il loro lavoro verso il recupero. In primis, ormai out da oltre un mese, sembra sempre più vicino al rientro. L’obiettivo sarebbe quello di essere convocato per il Milan, prima sfida alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Stesso obiettivo anche per Diego Demme, protagonista nelle ultime settimane di sole sedute in palestra. Infortuni,e Demme ci saranno contro il Milan? Come riportato dal Corriere dello Sport, i due giocatori del Napoli hanno avuto finalmente modo di riassaggiare il, compiendo un piccolo passo verso il recupero completo.Recupero DemmeVelocità, conclusioni in porta e partitella finale. Questo il resocontoseduta d’allenamento a cui entrambi i giocatori ...

