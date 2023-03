Quando Ivano Marescotti andò allo scontro diretto contro Matteo Salvini: «Razzista, xenofobo e cialtrone. La Lega partito fascista» – Il video (Di domenica 26 marzo 2023) Continua il cordoglio e la commozione di fan e amanti del cinema per la morte dell’attore e regista Ivano Marescotti, scomparso oggi 26 marzo a Ravenna dopo una lunga malattia. Nelle ore in cui le sue maschere da attore riempiono il web tra l’indimenticato dottor Randazzo in Johnny Sechino e il leghista convinto in Cado dalle nubi di Checco Zalone, torna il ricordo anche di un impegno politico mai nascosto dall’artista bolognese. Ben lontano dal personaggio che il comico pugliese scelse per lui in Cado delle nubi, Quando Marescotti impersonò con grande maestrìa il suocero leghista del «terrone» Checco, durante la campagna elettorale per le elezioni Regionali del 2020 l’artista ebbe un duro scontro proprio con il leader del Carroccio Matteo Salvini. ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) Continua il cordoglio e la commozione di fan e amanti del cinema per la morte dell’attore e regista, scomparso oggi 26 marzo a Ravenna dopo una lunga malattia. Nelle ore in cui le sue maschere da attore riempiono il web tra l’indimenticato dottor Randazzo in Johnny Sechino e il leghista convinto in Cado dalle nubi di Checco Zalone, torna il ricordo anche di un impegno politico mai nascosto dall’artista bolognese. Ben lontano dal personaggio che il comico pugliese scelse per lui in Cado delle nubi,impersonò con grande maestrìa il suocero leghista del «terrone» Checco, durante la campagna elettorale per le elezioni Regionali del 2020 l’artista ebbe un duroproprio con il leader del Carroccio. ...

