Quando gioca l’Italia la prossima partita? Avversaria, programma, orario, tv e streaming (Di domenica 26 marzo 2023) La Nazionale di calcio di Roberto Mancini deve ancora metabolizzare al meglio la sconfitta contro l’Inghilterra, e avrà modo di poterla parzialmente cancellare quest’oggi a La Valletta contro Malta. Dopo l’impegno di questa sera, i colori azzurri vanno in soffitta per un po’ di tempo, e verranno rivestiti solo il 15 giugno ad Enschede per le semifinali di Nations League contro la Spagna. Gli iberici sono arrivati all’appuntamento vincendo il gruppo 2 soltanto all’ultima giornata. Per accedere alla fase finale di questa Nations League c’è voluto il successo all’ultima giornata nel derby della penisola con il Portogallo, arrivato solo all’88’ con il gol di Alvaro Morata. Destino simile a quello dell’Italia, che ha avuto vita un po’ più facile con il successo per 2-0 in casa dell’Ungheria. Il match tra Italia e Spagna sarà la seconda semifinale della Nations League ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) La Nazionale di calcio di Roberto Mancini deve ancora metabolizzare al meglio la sconfitta contro l’Inghilterra, e avrà modo di poterla parzialmente cancellare quest’oggi a La Valletta contro Malta. Dopo l’impegno di questa sera, i colori azzurri vanno in soffitta per un po’ di tempo, e verranno rivestiti solo il 15 giugno ad Enschede per le semifinali di Nations League contro la Spagna. Gli iberici sono arrivati all’appuntamento vincendo il gruppo 2 soltanto all’ultima giornata. Per accedere alla fase finale di questa Nations League c’è voluto il successo all’ultima giornata nel derby della penisola con il Portogallo, arrivato solo all’88’ con il gol di Alvaro Morata. Destino simile a quello del, che ha avuto vita un po’ più facile con il successo per 2-0 in casa dell’Ungheria. Il match tra Italia e Spagna sarà la seconda semifinale della Nations League ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Pioli fa mea culpa: “Partita negativa, quando la squadra gioca così significa che l’allenatore ha lavorato male ne… - HereToCheckFack : @MilanNewsit @mmseize Si quando gioca per la nazionale però, come tutti d'altronde. - LetFootballRise : @SpinaFan Certo, però a me sembra che in generale - non parlo di te nello specifico - Gnonto sia considerato una ba… - paoloigna1 : Di #Malta ci accorgiamo soprattutto quando gioca la nazionale e sulla questione migranti. Eppure ci sono tanti moti… - Giunnes : @DiMarzio Casualmente quando gioca senza Allegri in panca…….. -