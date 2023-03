Quando Bill Wyman dei Rolling Stones perse i sensi sul palco per una scossa elettrica | Memories (Di domenica 26 marzo 2023) L’avventura di Bill Wyman dei Rolling Stones è uno di quegli eventi che inevitabilmente fanno parte della storia del rock. Il 26 marzo 1965 la band di Mick Jagger erano sulla cresta di un’onda mastodontica grazie al successo del singolo The Last Time, che di poco precedette l’uscita di (I Can’t Get No) Satisfaction. Gli Stones si trovavano in Scandinavia – per la prima volta – con una serie di concerti programmati a Odense e Copenaghen in Danimarca, poi a Göteborg e Stoccolma in Svezia. Proprio sul palco di Odense, quel pomeriggio del 26 marzo 1965, la band al completo si trovava sul palco per le prove generali. Solitamente, infatti, chi ricorda l’episodio parla di un concerto, ma lo show sarebbe andato in scena quella sera stessa. Al Fyens Forum di Odense Mick ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 marzo 2023) L’avventura dideiè uno di quegli eventi che inevitabilmente fanno parte della storia del rock. Il 26 marzo 1965 la band di Mick Jagger erano sulla cresta di un’onda mastodontica grazie al successo del singolo The Last Time, che di poco precedette l’uscita di (I Can’t Get No) Satisfaction. Glisi trovavano in Scandinavia – per la prima volta – con una serie di concerti programmati a Odense e Copenaghen in Danimarca, poi a Göteborg e Stoccolma in Svezia. Proprio suldi Odense, quel pomeriggio del 26 marzo 1965, la band al completo si trovava sulper le prove generali. Solitamente, infatti, chi ricorda l’episodio parla di un concerto, ma lo show sarebbe andato in scena quella sera stessa. Al Fyens Forum di Odense Mick ...

