Qualificazioni Europei 2024 | l’Italia s’è desta | 2-0 a Malta con Retegui e Pessina

(Di domenica 26 marzo 2023) Contavano i tre punti e quelli sono arrivati. Mache vince anon convince. Contro la Nazionale di Michele Marcolini gli azzurri rischiano troppo, regalando una clamorosa occasione in avvio quando il risultato era ancora sullo 0-0, e sul piano del gioco non fanno grossi passi in avanti. Il 4-3-3 di Roberto Mancini soffre l’ampiezza del 3-5-2 maltese ma alla fine prevale grazie al maggior tasso tecnico di Politano e compagni. Di buono c’è la vittoria per 2-0, fondamentale, così come il secondo gol in due partite di. Due punti da cui ripartire in vista del prossimo appuntamento verso Euro, in programma a settembre. In mezzo ci sarà la semifinale della Nations League contro la Spagna del 15 giugno. Un bel banco di prova. Ancora, poiIl Ct dei ...

Ancora a segno ReteguiL'Italia dimentica l'Inghilterra e in quel di Malta centra la prima vittoria del girone nelleaglidel prossimo anno. La gioia degli Azzurri - ...Al Ta'Qai National, il match valido per leaglitra Malta e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona, Italia e Inghilterra si sfidano per il primo match del gruppo C per le...Il programma e i telecronisti su Rai Uno di Malta - Italia, match valido per la seconda giornata delleagli2024. Gli azzurri, dopo la sconfitta a Napoli contro l'Inghilterra, vogliono battere la formazione isolana contro la quale hanno sempre vinto nella loro storia. Per gli ...

Scende di nuovo in campo oggi la Nazionale italiana a Malta, contro la squadra di Marcolini, per la seconda giornata delle qualificazioni verso Germania 2024.Primo pallone gestito dai padroni di casa. 20.44 - Le due squadre possono ora prendere posizione in campo: è tutto pronto per la sfida di qualificazioni agli Europei 2024. 20.42 - Prima l'inno di ...