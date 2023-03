Qualificazioni Europei 2024: Inghilterra e Ucraina insieme per la pace prima del fischio d’inizio (Di domenica 26 marzo 2023) Inghilterra e Ucraina insieme per la pace. prima del fischio d’avvio del match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024, le due Nazionali si sono schierate in campo per una foto con la bandiera Ucraina e la scritta “Peace” su di essa. Un Wembley commosso nel momento degli inni nazionali, con anche tanti rifugiati presenti allo stadio dopo l’invito della Football Association. GLORY TO UKRAINE ENGLAND UKRAINE #englandvukraine #ukraine #England #EnglandUkraine pic.twitter.com/ELp5NjMjuT — Rozimay (@Rozimay ) March 26, 2023 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023)per ladeld’avvio del match valido per leaglidel, le due Nazionali si sono schierate in campo per una foto con la bandierae la scritta “Peace” su di essa. Un Wembley commosso nel momento degli inni nazionali, con anche tanti rifugiati presenti allo stadio dopo l’invito della Football Association. GLORY TO UKRAINE ENGLAND UKRAINE #englandvukraine #ukraine #England #EnglandUkraine pic.twitter.com/ELp5NjMjuT — Rozimay (@Rozimay ) March 26, 2023 SportFace.

