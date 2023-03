Qualificazioni Euro 2024, Islanda e Portogallo travolgenti. Successi anche per Slovenia e Finlandia (Di domenica 26 marzo 2023) Oltre a Malta-Italia nella giornata di oggi, domenica 26 marzo, erano in programma altre sette partite delle Qualificazioni ad Euro 2024. Nel girone C, quello che vede coinvolti gli azzurri di Roberto Mancini, l’Inghilterra ha avuto la meglio sull’Ucraina per 2-0. I Tre leoni ci hanno messo un tempo ad archiviare la pratica gialloblù a “Wembley”. Decisive le reti di Kane, al suo 55esimo centro in Nazionale, su assist di Saka, che poi ha firmato il raddoppio con un fantastico sinistro a giro nel sette dal limite dell’area. L’esterno dell’Arsenal è stato il migliore in campo assoluto ma l’Inghilterra ha confermato quanto fatto vedere già contro l’Italia al “Maradona”: è lei la squadra più parte del girone. GIRONE H Rimonta pazzesca del Kazakistan che con la Danimarca va sotto di due reti del tornado Hojlund (5 gol in due partite) ma ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Oltre a Malta-Italia nella giornata di oggi, domenica 26 marzo, erano in programma altre sette partite dellead. Nel girone C, quello che vede coinvolti gli azzurri di Roberto Mancini, l’Inghilterra ha avuto la meglio sull’Ucraina per 2-0. I Tre leoni ci hanno messo un tempo ad archiviare la pratica gialloblù a “Wembley”. Decisive le reti di Kane, al suo 55esimo centro in Nazionale, su assist di Saka, che poi ha firmato il raddoppio con un fantastico sinistro a giro nel sette dal limite dell’area. L’esterno dell’Arsenal è stato il migliore in campo assoluto ma l’Inghilterra ha confermato quanto fatto vedere già contro l’Italia al “Maradona”: è lei la squadra più parte del girone. GIRONE H Rimonta pazzesca del Kazakistan che con la Danimarca va sotto di due reti del tornado Hojlund (5 gol in due partite) ma ...

