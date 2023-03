Putin | superate tutte le linee rosse con le armi a Kiev Nato | retorica nucleare russa pericolosa e irresponsabile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : Putin: 'Superate le linee rosse'Ue: 'Pronti a nuove sanzioni' - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Putin: 'Superate tutte le linee rosse con le forniture occidentali a Kiev' | Borrell: 'Ue pronta a nuove sanz… - alfonso_unial : Putin: 'Superate tutte le linee rosse con le armi a Kiev. Nato globale fino in Asia come Asse della Germania nazist… - ItalyNowadays : Putin: 'Superate tutte le linee rosse con le armi a Kiev'. - MediasetTgcom24 : Ucraina, Putin: 'Superate tutte le linee rosse con le forniture occidentali a Kiev' | Borrell: 'Ue pronta a nuove s… -

"Questo è assolutamente falso", ha dettoal giornalista Pavel Zarubin quando gli è stato chiesto se la cooperazione tra Mosca e Pechino possa rappresentare una minaccia per l'Occidente. "Non ...... in altre parole sullo stabilire contatti e sviluppare relazioni nel settore militare, all'inizio dell'anno, credo a gennaio", ha detto. Insomma una alleanza che, secondo il presidente russo, ...26 mar 14:11tutte le linee rosse con le armi a Kiev Il presidente russo Vladimirè convinto che l'Occidente stia oltrepassando tutte le linee rosse, e persino le linee rosse ...

Putin: 'Superate tutte le linee rosse con le armi a Kiev' - Mondo Agenzia ANSA

Il presidente russo Vladimir Putin è convinto che l'Occidente stia oltrepassando tutte le linee rosse, e persino le linee rosse più ...La guerra in Ucraina giunge al 396esimo giorno. Putin annuncia che "il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia" e avverte: "L'Occidente sta ...