Putin minaccia l’Occidente con le armi nucleari. Ecco cosa vuole fare (Di domenica 26 marzo 2023) Putin minaccia l’Occidente con le armi nucleari. Ecco quali sono le intenzioni del capo del Cremlino in Bielorussia Il presidente russo Putin, in un’intervista a “Russia-24”, ha annunciato che dispiegherà armi nucleari in Bielorussia: “Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia. Mosca e Minsk hanno convenuto che avrebbero dispiegato lì armi nucleari tattiche”. “Non stiamo trasferendo le nostre armi nucleari tattiche in Bielorussia, ma le dispiegheremo e addestreremo i militari, come gli Stati Uniti in Europa“, ha detto ancora Putin. Leggi anche: Omicidio di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 marzo 2023)con lequali sono le intenzioni del capo del Cremlino in Bielorussia Il presidente russo, in un’intervista a “Russia-24”, ha annunciato che dispiegheràin Bielorussia: “Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito ditattiche in Bielorussia. Mosca e Minsk hanno convenuto che avrebbero dispiegato lìtattiche”. “Non stiamo trasferendo le nostretattiche in Bielorussia, ma le dispiegheremo e addestreremo i militari, come gli Stati Uniti in Europa“, ha detto ancora. Leggi anche: Omicidio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Linkiesta : Putin e Lukashenka sono una minaccia alla sicurezza in Europa, dice Sviatlana Tsikhanouskaya La presidente eletta… - MarcoFattorini : Alexander Gabuev, direttore @CarnegieRussia ed ex braccio destro di Medvedev al Cremlino: «Per la Cina una sconfitt… - PappaletteraF : RT @euronewsit: Si alza il livello della minaccia nucleare, Putin: 'armi nucleari a Minsk' - FulvioFrati : RT @AutogriLLocryp: Soldati russi nella regione di #Donetsk inviano un video a #Putin, in cui si lamentano di enormi perdite e della 'minac… - 361_magazine : Putin minaccia l'Occidente con le armi nucleari. Ecco cosa vuole fare -