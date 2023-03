Putin dice di voler spostare armi nucleari “tattiche” in Bielorussia (Di domenica 26 marzo 2023) Il presidente russo ne ha parlato in un'intervista televisiva, senza però dire né quante né quando: è dagli anni Novanta che armi nucleari russe non sono fuori dai confini del paese Leggi su ilpost (Di domenica 26 marzo 2023) Il presidente russo ne ha parlato in un'intervista televisiva, senza però dire né quante né quando: è dagli anni Novanta cherusse non sono fuori dai confini del paese

