Putin: “Cooperazione tra Russia e la Cina non è un’alleanza militare”. E critica la “Nato globale” (Di domenica 26 marzo 2023) Russia e Cina stanno sviluppando la Cooperazione anche sul piano militare, ma questa "non è un'alleanza militare". Vladimir Putin sgombra il campo dai dubbi sui rapporti con la Cina, evidenziando, in sostanza, che "cooperare non è essere alleati militari”. Il presidente russo, quindi, smentisce in un'intervista all'emittente Rossiya-24, che con Pechino ci siano accordi per la guerra in Ucraina. Tuttavia, Putin, non ha perso l'occasione per criticare il progetto della "Nato globale" con la partecipazione dei Paesi dell’Asia-Pacifico. Per il capo del Cremlino, questa "Nato globale" ricorda l’alleanza militare delle potenze dell’Asse ai tempi della ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 marzo 2023)stanno sviluppando laanche sul piano, ma questa "non è un'alleanza". Vladimirsgombra il campo dai dubbi sui rapporti con la, evidenziando, in sostanza, che "cooperare non è essere alleati militari”. Il presidente russo, quindi, smentisce in un'intervista all'emittente Rossiya-24, che con Pechino ci siano accordi per la guerra in Ucraina. Tuttavia,, non ha perso l'occasione perre il progetto della "" con la partecipazione dei Paesi dell’Asia-Pacifico. Per il capo del Cremlino, questa "" ricorda l’alleanzadelle potenze dell’Asse ai tempi della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angheran70 : RT @MediasetTgcom24: Putin: 'La cooperazione Russia-Cina non è un'alleanza militare' #Ucraina #Russia #guerra #26marzo - ValeryMell1 : RT @LennyBusker3: Russia e Cina non stanno creando un'alleanza militare e non nascondono nulla in termini di cooperazione militare ha dichi… - Yojmto : RT @LennyBusker3: Russia e Cina non stanno creando un'alleanza militare e non nascondono nulla in termini di cooperazione militare ha dichi… - Chierici_Sandro : La cooperazione militare sta all’alleanza come l’operazione speciale sta alla guerra #Putin #Cina - analiticamente1 : RT @LennyBusker3: Russia e Cina non stanno creando un'alleanza militare e non nascondono nulla in termini di cooperazione militare ha dichi… -