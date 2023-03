Putin, cooperazione Russia - Cina 'non è alleanza militare' (Di domenica 26 marzo 2023) La cooperazione tra Russia e la Cina "non è un'alleanza militare": lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista al canale tv Rossiya - 24, come riporta la Tass. "Questo è ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) Latrae la"non è un'": lo ha detto oggi il presidente russo Vladimirin un'intervista al canale tv Rossiya - 24, come riporta la Tass. "Questo è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... usaimarco87 : La cooperazione tra Russia e la Cina 'non è un'alleanza militare. #Putin - ItalyNowadays : Putin: cooperazione Russia-Cina 'non è alleanza militare'. - wltv6 : La cooperazione tra Russia e la Cina 'non è un'alleanza militare': lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Pu… - Giuseppe_alari : Putin: cooperazione Russia-Cina 'non è alleanza militare' - andreacantelmo8 : #Putin: 'La cooperazione tra #Russia e la #Cina non è un'alleanza militare'. Beh, considerando che la guerra in… -