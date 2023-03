Putin: “Armi nucleari tattiche in Bielorussia”. Cosa sta facendo il Cremlino (Di domenica 26 marzo 2023) Roma, 26 mar – Vladimir Putin usa sempre più lo spauracchio delle Armi nucleari. Non abbiamo elementi per poter dire se rimarrà tale, ovviamente, ma è chiaro che l’accrescere della tensione nel contesto della guerra ucraina non potrà di certo aiutare, anche alla luce delle minacce polacche verso Mosca di qualche giorno fa. Putin: “Armi nucleari tattiche in Bielorussia” Putin ha così parlato delle “Armi nucleari”, ripreso da Ria Novosti: “Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di Armi nucleari tattiche in Bielorussia. Mosca e Minsk hanno convenuto che, senza violare i loro obblighi ai sensi del Trattato Start, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 marzo 2023) Roma, 26 mar – Vladimirusa sempre più lo spauracchio delle. Non abbiamo elementi per poter dire se rimarrà tale, ovviamente, ma è chiaro che l’accrescere della tensione nel contesto della guerra ucraina non potrà di certo aiutare, anche alla luce delle minacce polacche verso Mosca di qualche giorno fa.: “inha così parlato delle “”, ripreso da Ria Novosti: “Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito diin. Mosca e Minsk hanno convenuto che, senza violare i loro obblighi ai sensi del Trattato Start, ...

