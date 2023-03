Putin annuncia il dispiegamento di armi tattiche nucleari in Bielorussia (Di domenica 26 marzo 2023) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il dispiegamento di armi tattiche nucleari in Bielorussia. A seguito dell’annuncio, Kiev è rapidamente insorta asserendo con fermezza che Minsk sia ostaggio di Mosca. dispiegamento di armi tattiche nucleari in Bielorussia: l’annuncio di Putin Escalation di Putin rispetto allo stallo in cui verte da mesi la guerra in Ucraina. Il presidente russo ha deciso di innalzare il livello della minaccia nucleare annunciando che, a partire dal prossimo 1° luglio, “sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 marzo 2023) Il presidente russo Vladimirhato ildiin. A seguito dell’annuncio, Kiev è rapidamente insorta asserendo con fermezza che Minsk sia ostaggio di Mosca.diin: l’annuncio diEscalation dirispetto allo stallo in cui verte da mesi la guerra in Ucraina. Il presidente russo ha deciso di innalzare il livello della minaccia nuclearendo che, a partire dal prossimo 1° luglio, “sarà completata la costruzione di un deposito diin ...

