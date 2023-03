Putin annuncia "armi nucleari tattiche in Bielorussia" (Di domenica 26 marzo 2023) Putin mostra i muscoli e alza il livello della minaccia nucleare fino ai confini dell'Europa con l'annuncio che il primo luglio "sara' completata la costruzione di un deposito di armi nucleari ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023)mostra i muscoli e alza il livello della minaccia nucleare fino ai confini dell'Europa con l'annuncio che il primo luglio "sara' completata la costruzione di un deposito di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Putin annuncia: «Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia». Chi cercava l’escalation? #Ukraine… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorusssia, il 1 luglio finiremo di costruire il deposito'. Co… - fattoquotidiano : Putin annuncia armi tattiche nucleari in Bielorussia: ecco quanti ordigni ha. E quante sono le bombe atomiche dell’… - Mirarch3 : RT @ultimora_pol: Il primo ministro della Croazia Andrej #Plenkovic annuncia che il presidente russo #Putin verrà arrestato qualora visiti… - arcanodavvero : RT @MarcoFattorini: Putin annuncia: «Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia». Chi cercava l’escalation? #Ukraine -