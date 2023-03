Pulizie, ecco gli errori insospettabili che rendono la casa più sporca e meno salutare. Attenzione alla lavatrice: “Un accumulatore seriale di sporcizia” (Di domenica 26 marzo 2023) Dalla manutenzione della lavatrice all’utilizzo di stracci differenziati per le varie zone della casa, i consigli per un ambiente domestico sempre pulito e igienico non sono sempre intuitivi e ben noti. Dal mondo dei tiktoker e degli esperti della pulizia emergono moltissimi tips per affrontare al meglio le faccende domestiche, massimizzando l’efficacia del lavoro di pulizia. L’aspetto fondamentale da tenere a mente riguarda l’importanza di preservare l’integrità e l’efficienza degli strumenti utilizzati per la disinfezione della casa. Uno degli errori più comuni commessi da chi si occupa delle faccende domestiche riguarda ad esempio l’utilizzo di uno straccio unico per il bagno, la cucina e le camere. Questo approccio, in realtà, contribuisce alla diffusione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Dmanutenzione dellaall’utilizzo di stracci differenziati per le varie zone della, i consigli per un ambiente domestico sempre pulito e igienico non sono sempre intuitivi e ben noti. Dal mondo dei tiktoker e degli esperti della pulizia emergono moltissimi tips per affrontare al meglio le faccende domestiche, massimizzando l’efficacia del lavoro di pulizia. L’aspetto fondamentale da tenere a mente riguarda l’importanza di preservare l’integrità e l’efficienza degli strumenti utilizzati per la disinfezione della. Uno deglipiù comuni commessi da chi si occupa delle faccende domestiche riguarda ad esempio l’utilizzo di uno straccio unico per il bagno, la cucina e le camere. Questo approccio, in realtà, contribuiscediffusione della ...

