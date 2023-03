Pugilato | Irma Testa | la farfalla campana | vince i mondiali a New Delhi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : IRMA A MANI BASSE???? Il pugilato femminile ci regala una straordinaria giornata ai Mondiali di Nuova Delhi. Una Tes… - FPIBoxe : La musica sono queste Parole… IRMA Testa è Oro Mondiale …???????? 2023 Urla tutta la tua gioia, Farfalla ?? del Ring… - Agenzia_Ansa : Irma Testa è d'oro. L'azzurra ha battuto la kazaka Karina Ibragimova nella finale della categoria dei 57 kg dei Mon… - Civetta46262114 : RT @Agenzia_Ansa: Irma Testa è d'oro. L'azzurra ha battuto la kazaka Karina Ibragimova nella finale della categoria dei 57 kg dei Mondiali… - PerAndrea1 : RT @FPIBoxe: La musica sono queste Parole… IRMA Testa è Oro Mondiale …???????? 2023 Urla tutta la tua gioia, Farfalla ?? del Ring Azzurro IR… -

Testa, la ragazza di Torre Annunziata cresciuta a pane e ring è la neo campionessa iridata: lei la prima ...Se Ronaldo fosse omosessuale non sarebbe un campione per molti ragazzi ma soprattutto per molti padri" (Photo by Frank Franklin II / POOL / AFP)Testa campionessa mondiale di, ha vinto ...Testa si gode così il titolo di campionessa del mondo, conquistato sul ring di New Delhi. "Ora l'obiettivo è la qualificazione olimpica e sono ancora più motivata verso la meta" ha aggiunto l'...

Pugilato, Mondiali donne: Irma Testa d'oro nella categoria 57 Kg - Sportmediaset Sport Mediaset

Irma Testa trionfa ai Mondiali di boxe 2023 in India. L'azzurra, 25 anni, conquista la medaglia d'oro nella categoria 57 kg superando in finale, ai punti (5-0), la kazaka Karina… Leggi ...'Ho fatto coming out per i più deboli. Se Ronaldo fosse omosessuale non sarebbe un campione per molti ragazzi ma soprattutto per molti padri', le parole di Irma Testa.