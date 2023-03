Prove false, tutto per incastrare Salvini: Open Arms, la conferma dell'accusa (Di domenica 26 marzo 2023) Qualcosa non torna, nel comportamento della nave Open Arms. Il tema è il salvataggio di un barchino di migranti effettuato nell'agosto 2019 nel Mediterraneo. Vicenda al centro del processo che vede imputato, a Palermo, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, all'epoca dei fatti ministro dell'Interno. A cui vengono contestati sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, per aver dato lo stop allo sbarco in Italia dei migranti che la nave ong aveva accolto. Ebbene, alcuni elementi emersi nell'udienza di venerdì, che si è svolta nell'aula bunker dell'Ucciardone, sollevano molti interrogativi circa i movimenti della Ong. Uno, fondamentale, si ricava dalle testimonianze di Renato Megazzù e Dario Megna, consulenti dei Pm. I due esperti, secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Qualcosa non torna, nel comportamentoa nave. Il tema è il salvataggio di un barchino di migranti effettuato nell'agosto 2019 nel Mediterraneo. Vicenda al centro del processo che vede imputato, a Palermo, il vicepresidente del Consiglio Matteo, all'epoca dei fatti ministro'Interno. A cui vengono contestati sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, per aver dato lo stop allo sbarco in Italia dei migranti che la nave ong aveva accolto. Ebbene, alcuni elementi emersi nell'udienza di venerdì, che si è svolta nell'aula bunker'Ucciardone, sollevano molti interrogativi circa i movimentia Ong. Uno, fondamentale, si ricava dalle testimonianze di Renato Megazzù e Dario Megna, consulenti dei Pm. I due esperti, secondo ...

