Processo Juve, trenta azionisti parti civili tramite il Codacons (Di domenica 26 marzo 2023) Poco meno di una trentina di piccoli azionisti della Juventus chiederanno, tramite il Codacons, di costituirsi parte civile all'udienza preliminare dell'inchiesta sui conti della società bianconera, in programma domani a Torino. I richiedenti saranno patrocinati dagli avvocati Tiziana Sorriento e Bruno Barbieri Per altri piccoli azionisti il Codacons ha intenzione, secondo quanto si apprende, di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

