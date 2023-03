Problema al tendine d’achille, Kostic lascia la Serbia e torna a Torino (Di domenica 26 marzo 2023) La Juventus rischia di perdere Filip Kostic. L’esterno mancino, uno degli uomini più forma della squadra di Max Allegri, ha accusato un fastidio al tendine d’achille mentre era con la Nazionale serba e ha abbandonato il ritiro per fare ritorno a Torino. Ad annunciarlo è stato il Ct della Serbia, Dragan Stojkovic, che dopo la vittoria per 2-0 sulla Ltuania (con rete dell’altro juventino Dusan Vlahovic) deve quindi rinunciare a Kostic. “Purtroppo Filip ha accusato un’infiammazione del tendine d’achille e non vogliamo correre rischi – ha spiegato il commissario tecnico -. Farlo tornare a Torino ci è parsa la decisione più giusta, non giocherà la sfida contro il Montenegro in programma domani (lunedì 27 marzo, ndr). Gli ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) La Juventus rischia di perdere Filip. L’esterno mancino, uno degli uomini più forma della squadra di Max Allegri, ha accusato un fastidio almentre era con la Nazionale serba e ha abbandonato il ritiro per fare ritorno a. Ad annunciarlo è stato il Ct della, Dragan Stojkovic, che dopo la vittoria per 2-0 sulla Ltuania (con rete dell’altro juventino Dusan Vlahovic) deve quindi rinunciare a. “Purtroppo Filip ha accusato un’infiammazione dele non vogliamo correre rischi – ha spiegato il commissario tecnico -. Farlore aci è parsa la decisione più giusta, non giocherà la sfida contro il Montenegro in programma domani (lunedì 27 marzo, ndr). Gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventvsNews : RT @LucaFioretti13: Problema al tendine d’Achille per #Kostic, che ha già lasciato il ritiro della Serbia per fare ritorno a Torino. Ad ann… - Vincenzo140893 : RT @LucaFioretti13: Problema al tendine d’Achille per #Kostic, che ha già lasciato il ritiro della Serbia per fare ritorno a Torino. Ad ann… - Cucciolina96251 : RT @LucaFioretti13: Problema al tendine d’Achille per #Kostic, che ha già lasciato il ritiro della Serbia per fare ritorno a Torino. Ad ann… - LucaFioretti13 : Problema al tendine d’Achille per #Kostic, che ha già lasciato il ritiro della Serbia per fare ritorno a Torino. Ad… - sportli26181512 : Juve, si ferma Kostic. Ct Serbia: 'Infiammazione al tendine d'Achille': Si ferma Filip Kostic: l'esterno della Juve… -