Prima Pagina IN Edicola: offerta Inter per Retegui! Con altri due (Di domenica 26 marzo 2023) La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in antePrima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria Prima Pagina nella versione cartacea in Edicola. CORRIERE DELLO SPORT Stankovic: «Mourinho ti migliora. José mi tirò fuori un 30% che non pensavo di avere». TUTTOSPORT Tutti pazzi per Retegui. «In sette giorni cinque offerte». Mancini verso la conferma dell’oriundo. Il ministro argentino dell’Economia rivela: «Tre proposte dalla Serie A per Mateo». Sono di Inter, Milan e Atalanta. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Stankovic: «Mourinho ti migliora. José mi tirò fuori un 30% che non pensavo di avere». TUTTOSPORT Tutti pazzi per Retegui. «In sette giorni cinque offerte». Mancini verso la conferma dell’oriundo. Il ministro argentino dell’Economia rivela: «Tre proposte dalla Serie A per Mateo». Sono di, Milan e Atalanta.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? IL DIAVOLO TENTA MORATA Tutte le #notizie ?? - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #25marzo: #Borsa, il venerdì nero delle banche: fari accesi sul c… - Avvenire_Nei : Buon #25marzo Ecco la prima pagina di #Avvenire di oggi. ???? A questo… - alfreaudi : RT @Adriano72197026: ?? Museruole e sacro siero il Washington Times ammette in prima pagina la bugia del secolo - internewsit : Prima Pagina IN Edicola: offerta Inter per Retegui! Con altri due - -