"Prima dell'invasione...": l'inquietante retroscena sulla Russia, può accadere di tutto (Di domenica 26 marzo 2023) Lo Zar Putin voleva essere sicuro di andare a segno. E così ora emerge che Prima dell'invasione dell'Ucraina, la Russia aveva tentato di schierare ordigni nucleari in BieloRussia per accerchiare Kiev. "Il presidente russo Vladimir Putin molto probabilmente ha preso la decisione di schierare armi nucleari in BieloRussia Prima dell'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022 e probabilmente ha scelto di farlo in questo momento per lanciare un messaggio agli alleati occidentali dell'Ucraina", fa separe l'Istituto per lo studio della guerra (ISW) nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto russo-ucraino. L'ISW aveva previsto a gennaio e febbraio 2022 che Putin avrebbe cercato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Lo Zar Putin voleva essere sicuro di andare a segno. E così ora emerge che'Ucraina, laaveva tentato di schierare ordigni nucleari in Bieloper accerchiare Kiev. "Il presidente russo Vladimir Putin molto probabilmente ha preso la decisione di schierare armi nucleari in Bielo'Ucraina nel febbraio 2022 e probabilmente ha scelto di farlo in questo momento per lanciare un messaggio agli alleati occidentali'Ucraina", fa separe l'Istituto per lo studioa guerra (ISW) nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto russo-ucraino. L'ISW aveva previsto a gennaio e febbraio 2022 che Putin avrebbe cercato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il palazzo dell'Eliseo prima e dopo Macron - putino : E' stata riscontrata la presenza di navi militare russa nel luogo dell'esplosione del gasdotto 'Nord Stream' poco p… - elio_vito : Record di sbarchi di migranti, per Piantedosi è colpa nostra, è colpa degli italiani, è colpa dell’opinione pubblic… - streetloveitaly : @Fds_Wolfstar @_mia27_ Poi sulla parte influncer/youtuber Ogni tanto fanno polemica per far parlare È un 'gioco'… - nazariopesce_ : @stebaraz Più prima che poi sicuramente verremo a conoscenza dell'influenza di Gazprom su alcuni partiti tedeschi.… -