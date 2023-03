Prezzo dell’oro record: come sfruttare al meglio vecchi gioielli e oggetti d’oro (Di domenica 26 marzo 2023) Buone notizie per i detentori di lingotti, monete, barre e gioielli in oro: le quotazioni del metallo giallo sono da record e continua il rally senza freni. Secondo alcuni analisti il Prezzo dell’oro sta correndo molto di più di quanto dovrebbe in questo contesto macroeconomico. Gli analisti si stanno interrogando perché le quotazioni dell’oro sta correndo così vertiginosamente. Il metallo aurifero è un bene rifugio per eccellenza e rappresenta l’investimento perfetto nell’attuale contesto macroeconomico globale. Le azioni speculative di determinati acquirenti spingono le quotazioni del metallo aurifero sempre più in alto. Per questo, molti possessori di gioielli in oro starebbe valutando la possibilità di venderli. I prezzi dell’oro sono aumentati durante la crisi ... Leggi su blowingpost (Di domenica 26 marzo 2023) Buone notizie per i detentori di lingotti, monete, barre ein oro: le quotazioni del metallo giallo sono dae continua il rally senza freni. Secondo alcuni analisti ilsta correndo molto di più di quanto dovrebbe in questo contesto macroeconomico. Gli analisti si stanno interrogando perché le quotazionista correndo così vertiginosamente. Il metallo aurifero è un bene rifugio per eccellenza e rappresenta l’investimento perfetto nell’attuale contesto macroeconomico globale. Le azioni speculative di determinati acquirenti spingono le quotazioni del metallo aurifero sempre più in alto. Per questo, molti possessori diin oro starebbe valutando la possibilità di venderli. I prezzisono aumentati durante la crisi ...

