PresaDiretta, da nord a sud un viaggio drammatico nella lenta agonia del Servizio Sanitario Nazionale (Di domenica 26 marzo 2023) ROMA – La salute è ancora un diritto nel nostro Paese? “Salviamo la sanità pubblica” – in onda lunedì 27 marzo alle 21.20 su Rai3 – è un viaggio drammatico di PresaDiretta nella lenta agonia del Servizio Sanitario Nazionale. I medici e gli infermieri sono pochi e i loro stipendi troppo bassi. Mancate prestazioni specialistiche, mancate diagnosi, mancati screening, mancata assistenza territoriale. Sempre più spesso gli italiani devono pagare le cure di tasca loro. E chi non ha i soldi per farlo, ormai non si cura più. PresaDiretta ha attraversato l’Italia, da sud a nord, per parlare col personale Sanitario e con i pazienti, è entrata negli ospedali pubblici, negli ambulatori e nelle ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 marzo 2023) ROMA – La salute è ancora un diritto nel nostro Paese? “Salviamo la sanità pubblica” – in onda lunedì 27 marzo alle 21.20 su Rai3 – è undidel. I medici e gli infermieri sono pochi e i loro stipendi troppo bassi. Mancate prestazioni specialistiche, mancate diagnosi, mancati screening, mancata assistenza territoriale. Sempre più spesso gli italiani devono pagare le cure di tasca loro. E chi non ha i soldi per farlo, ormai non si cura più.ha attraversato l’Italia, da sud a, per parlare col personalee con i pazienti, è entrata negli ospedali pubblici, negli ambulatori e nelle ...

PresaDiretta - RAI Ufficio Stampa

Rai Storia

PresaDiretta, da nord a sud un viaggio drammatico nella lenta agonia del Servizio Sanitario Nazionale

E chi non ha i soldi per farlo, ormai non si cura più. PresaDiretta ha attraversato l'Italia, da sud a nord, per parlare col personale sanitario e con i pazienti, è entrata negli ospedali pubblici, ...

Salviamo la sanità pubblica

I medici e gli infermieri sono pochi e i loro stipendi troppo bassi. Mancate prestazioni specialistiche, mancate diagnosi, mancati screening, mancata assistenza territoriale. Sempre più spesso gli ita ...