Preghiera della sera 26 Marzo 2023: “Fermati Signore e abbi pietà di me” (Di domenica 26 marzo 2023) “Fermati Signore e abbi pietà di me”. Con la Preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia per intercessione della nostra madre celeste. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 26 marzo 2023) “di me”. Con ladi oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia per intercessionenostra madre celeste. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : La #Rivoluzione dei giovani in #Iran è sempre più la rivoluzione delle minoranze, etniche e religiose. È sempre pi… - marattin : “DAI CHE FORSE LI ABBIAMO FREGATI ANCORA”. Thread - ma meglio sarebbe dire preghiera - per non cadere nell’enorme t… - salvatoreblanc7 : RT @CiaoKarol: Maria che scioglie i nodi, dona a noi la pace! Preghiera della notte, tra il 26 ed il 27 marzo 2023 - WorldHilarious1 : @Lukyluke311 Una preghiera per i poveri ucraini mandati al macello dal cinismo della dittatura usa - GiovannaPozzoni : RT @MorganilRamingo: Preghiera della Sera ?? -